UN’ESTATE DA RECORD Viaggio nell’industria del turismo nella stagione del sorpasso

MARTEDÌ 27 GIUGNO

ORE 17:00

Emanuele Boaretto, Presidente Federalberghi Terme Chiara Dellacasa, Project Manager Divisione “Data Management” – Dipartimento HPC di Cineca

Roberta Garibaldi, Docente dell’Università di Bergamo e Vice Presidente Comitato Turismo OCSE Domenico Scida, Direttore Business Intercity Trenitalia

Sandro Neri, Responsabile di QN Economia

«I numeri confermano il momento positivo del settore: l’estate, oltre agli americani, vede il grande ritorno dei turisti cinesi che sono tornati a viaggiare dopo la pandemia, come gli australiani e i sudafricani – precisa Sandro Neri, responsabile di QN Economia – Federalberghi stima una crescita media del +6,4%, trainata dal +10,7% di richieste giunte dai mercati esteri. Sono in crescita le prenotazioni per il settore extralberghiero, con un +5,9%, anche in questo caso a fare la differenza sono le richieste degli stranieri, in aumento dell’8,4% rispetto al 2022.

La crociere andranno incontro a un boom con 13 milioni di ospiti, ma non mancherà anche chi trascorrerà le proprie vacanze in sella a una bicicletta per mantenersi in forma oppure in campeggio, ma senza rinunciare ai servizi e lo stile di un hotel a cinque stelle grazie al “glamping”. Come evidenziato da esperti e operatori del settore, però, l’auspicio è che questa stagione record insegni all’Italia a promuovere nel modo migliore le sue eccellenze e a imparare ad utilizzare dati e tecnologie per far sì che l’eccezionalità del momento si trasformi in una costante di tutti gli anni a venire».

Il mondo del turismo sta cambiando sotto i nostri occhi e già da domani sarà diverso da come l’abbiamo conosciuto in questi anni. È indispensabile conoscere molto bene l’ambiente in cui vivremo, sia dal punto di vista sociale che ambientale. Conoscere il presente per prepararsi ed essere protagonisti nel turismo del futuro.

La capacità di leggere e interagire con la complessità è oggi fondamentale per affrontare le sfide dei nostri tempi, in particolare rispetto alla sostenibilità. Scienza e tecnologia, attraverso i big data e la grande capacità di calcolo dei supercalcolatori sono oggi in grado di creare dei gemelli digitali del nostro pianeta, delle nostre città, e anche di fabbriche e altri sistemi complessi, compresi noi stessi.

Gli scenari di domani, in tema di turismo, sono al centro del nuovo speciale QN Economia: cosa sono i gemelli digitali, quali Tecnologie, come supercalcolo e AI, servono e perché sono indispensabili alleati per analizzare i big data e poter fare analisi e previsioni. Nel corso del digital panel si parlerà dei progetti DestinE e i digital twin delle città di Bologna e Barcellona, e delle loro possibili declinazioni nel turismo (mobilità, urbanistica, meteo e clima, …)

L’importanza dei flussi turistici, infatti, continua a essere incisiva per l’economia mondiale: l’attenzione verso il settore è sempre crescente e – soprattutto – improntata al futuro e al rapporto con le nuove tecnologie molto più che in altri ambiti. I turisti sono un pubblico a cui il mercato deve stare molto attento, se vuole conservare questi numeri straordinari. E si sa, i consumatori evolvono i propri gusti (leggi “cambiano idea”) molto velocemente: sono loro, con le loro scelte e le loro richieste, a stabilire quali saranno i trend del futuro, a partire da un mercato così solido come quello del turismo.

L’overtourism (il sovraffollamento turistico di alcune mete molto gettonate) sta diventando sempre più un vincolo per molte città. Come risolvere il problema dell’eccessiva popolarità (e del conseguente rischio di degrado) di alcuni luoghi? Sembra che la risposta stia arrivando dai turisti stessi, che hanno creato il nuovo trend: l’undertourism. Sempre più spesso, infatti, la scelta della meta ideale tiene conto dei flussi turistici: il viaggiatore, ultimamente, preferisce optare per luoghi meno popolari e affollati.

